Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков
2020-05-14 15:25:00
Зеленский также заявил, что в Украине пора открыть непродовольственные рынки
Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.
Данное решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая, сообщает пресс-служба правительства.
По словам главы МОЗ Максима Степанова, соответствующие изменения позволят полностью возобновить торговое обслуживание населения.
Отмечается, что непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Решение вступит в силу после опубликования.
Кроме того, до принятия этого решения президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с представителями Кабмина и государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, поднял вопрос открытия непродовольственных рынков страны. Об этом сообщал сайт Офиса президента.
"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", – подчеркнул глава государства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая при соблюдении правил, разработанных Министерством здравоохранения и Минэкономики.
- 2 мая сообщалось, что в Киевской области в рамках ослабления карантина возобновили работу 13 агропродовольственных рынков.
- 5 мая в столице открылись три рынка, 6 мая начали работу еще два.