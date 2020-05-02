В Киевской области возобновили работу 13 рынков
2020-05-02 19:59:00
Всего в области 74 рынка
В Киевской области в рамках ослабления карантина возобновили работу 13 агропродовольственных рынков.
Об этом сообщается на сайте Киевской областной госадминистрации.
В частности, 30 апреля в области начали восстанавливать свою работу агропродовольственные рынки. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на утро 2 мая на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе – 4, по одному в Киево–Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском районах, в пгт. Гостомель и городе Буча и два рынка – в Белой Церкви", – говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в области 74 рынка.
"Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований. Следует отметить, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий", – говорится в сообщении ОГА.
Также отмечается, что за первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, которые сразу были устранены.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая при соблюдении правил, разработанных Министерством здравоохранения и Минэкономики.
- В конце апреля сообщалось, что в Украине будет возобновлена работа 872 продовольственных рынков. На каждом из них будут работать два инспектора Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужбы) для контроля соблюдения санитарных норм. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.