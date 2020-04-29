В Украине открыли рынки с 1 мая: Кабмин принял решение

Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины

Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая при соблюдении правил, разработанных Министерством здравоохранения и Минэкономики. Об этом сообщает Украинская правда.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что рынкам разрешат работать при условии соблюдения специальных мер.

"Сегодня во время заседания принимаем решение о разрешении работы продуктовых и агрорынков, но с некоторыми условиями", – сообщил премьер.

" Минэкономики разработало четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы", – сообщается в Telegram-канале премьер-министра Украины.

Разработанные Минздравом и Минэкономики правила включают:

Наличие защитных масок или респираторов у работников, продавцов и посетителей рынка, прохождение ими температурного скрининга;

Наличие на входах и въездах на рынок антисептиков;

Нахождение не более одного покупателя на 10 квадратных метрах;

Дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа;

Уборка и дезинфекция территории в конце рабочего дня;

Недопущение стихийной торговли.

Кроме того, рабочие места продавцов должны быть на расстоянии не менее 3, а между продавцами и покупателями должны быть защитные экраны.

Работники рынка обязаны информировать посетителей об установленных ограничениях и о профилактике коронавируса, а также контролировать выполнение требований и оперативно устранять нарушения.

Напомним, в последнии дни по всей Украине прокатилась волна протестов против закрытия продовольственных рынков. Подобные митинги прошли в Кривом Роге, Краматорске и других городах. Накануне в знак протеста против закрытия оптового овощного рынка под Херсоном перекрыли мост через Днепр местные фермеры.

27 апреля мэр Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой разрешить возобновить работу продуктовых рынков в городе.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мер, могут возобновить свою работу уже в эту пятницу, 1 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

МОЗ Украины ранее определил условия, при которых разрешается работать продуктовым рынкам во время карантина. Однако позже, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что постановление утрачивает силу с 14 апреля, в связи с большим количеством нарушений. После этого в большинстве городов рынки закрылись по решению местных властей.