Минздрав назвал шесть условий для работы продуктовых рынков

Продавцы и покупатели должны иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать противоэпидемические мероприятия

МОЗ Украины определил условия, при которых разрешается работать продуктовым рынкам во время карантина. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом Виктором Ляшко, обнародовано на сайте МОЗ.

Согласно документу, рынки во время карантина могут работать при соблюдении следующих условий:

зарегистрированный производитель пищевой продукции;

пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка;

предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра;

обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты;

обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий;

для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны рынки в конкретных населенных пунктах. При этом, он настаивал, чтобы большие рынки были закрыты.

Напомним, 17 марта в Киеве запретили в период карантина работать продуктовым ярмаркам и рынкам. И. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, работу оптовых рынков в Киевской области запрещать не будут.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.