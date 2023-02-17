США привезли на выставку в Индию самолеты F-35, чтобы перехватить рынок у России (видео)

Индия давно хочет модернизировать свой авиапарк старых советских истребителей и очень обеспокоена задержками поставок из России из-за войны в Украине.

Related video

Соединенные Штаты впервые на этой неделе привезли в Индию свой самый передовой истребитель F-35 вместе с F-16, Super Hornet и бомбардировщиками B-1B. Таким образом Вашингтон надеется переманить Нью-Дели у России, которая ранее была традиционным военным поставщиком для Индии, сообщает Reuters.

Индия, которая уже давно хочет модернизировать свой парк реактивных истребителей советских времен, чтобы увеличить свою авиационную мощь, обеспокоена задержками поставок из России из-за войны против Украины. Также страна сталкивается с давлением со стороны Запада, чтобы Нью-Дели дистанцировался от Москвы.

Американская делегация на недельном шоу Aero India в Бангалоре подчеркивает растущие стратегические отношения между Соединенными Штатами и Индией.

Напротив, Россия, крупнейший поставщик оружия в Индию со времен Советского Союза, имела номинальное присутствие. Ее государственный экспортер оружия "Рособоронэкспорт" имел совместный стенд с United Aircraft и "Алмаз-Антей", где были представлены миниатюрные модели самолетов, грузовиков, радаров и танков.

На предыдущих выставках "Рособоронэкспорт" занимал центральное место на своем стенде, хотя Россия и не привозила истребители в Бангалор в течение десяти лет после того, как Индия начала рассматривать возможность приобретения большего количества истребителей из Европы и США.

США избирательно подходят к выбору стран, которым они готовы продавать свои истребители F-35. Военный атташе посольства США в Индии контр-адмирал Майкл Бейкер заявил, что Индия пока находится на "очень ранней стадии" рассмотрения вопроса о том, нужен ли ей данный самолет для своих ВВС.

Представитель ВВС Индии (IAF) не ответил на просьбу прокомментировать свой интерес к F-35.

[ + – ] Презентация F-35 на выставке в Индии

Что известно об истребителях F-35

Это семейство многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin. Всего есть три версии самолета — F-35A, F-35B и F-35C, при чем последняя модификация самолета пока есть только у США и другим странам в продажу не поступала. Стоимость одной машины в среднем оценивается в $150 млн, без вооружения и обслуживания. Кроме США данный истребитель также состоит на вооружении еще 17 стран мира.

[ + – ] F35 Фото: Википедия

На вооружении у F-35 две ракеты класса "воздух-воздух", две корректируемые бомбы массой по 910 кг, 25 мм пушка. Самолет может использовать три варианта взлета-посадки: обычный взлет, короткий взлет и вертикальная посадка, использование "катапульты" на авианосце. Применение технологии "Стелс" позволяет данному истребителю избегать радаров.

масса пустого самолета — 13,1 тонн

максимальная масса для взлета — 31 тонна

дальность полета — 2200 км

максимальная скорость — 1931 км в час

боевой радиус — 1093 км

Напомним, 13 февраля замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов заявил, что Индия фактически заморозила переговоры с Россией о покупке вертолетов Ка-226Т, несмотря на то, что РФ готова передать технологии и локализовать их производство на индийских заводах.

Также ранее сообщалось, что в Кремле надеются продолжить с Индией сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе. В частности Москва хочет вовлечь Нью-Дели в производство нового истребителя 5 поколения Су-75 Checkmate.