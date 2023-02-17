США привезли на виставку до Індії літаки F-35, щоб перехопити ринок у Росії (відео)

Індія давно хоче модернізувати свій авіапарк старих радянських винищувачів та дуже стурбована затримками постачань із Росії через війну в Україні.

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Сполучені Штати вперше цього тижня привезли до Індії свій найпередовіший винищувач F-35 разом з F-16, Super Hornet та бомбардувальниками B-1B. Так, Вашингтон сподівається переманити Нью-Делі у Росії, яка раніше була традиційним військовим постачальником для Індії, повідомляє Reuters.

Індія, яка давно хоче модернізувати свій парк реактивних винищувачів радянських часів, щоб збільшити свою авіаційну міць, стурбована затримками поставок з Росії через війну проти України. Також країна стикається з тиском із боку Заходу, щоб Нью-Делі дистанціювався від Москви.

Американська делегація на тижневому шоу Aero India у Бангалорі наголошує на зростаючих стратегічних відносинах між Сполученими Штатами та Індією.

Навпаки, Росія, найбільший постачальник зброї до Індії з часів Радянського Союзу, мала номінальну присутність. Її державний експортер зброї "Рособоронекспорт" мав спільний стенд з United Aircraft та "Алмаз-Антей", де були представлені мініатюрні моделі літаків, вантажівок, радарів та танків.

На попередніх виставках "Рособоронекспорт" займав центральне місце на своєму стенді, хоча Росія і не привозила винищувачі до Бангалору протягом десяти років після того, як Індія почала розглядати можливість придбання більшої кількості винищувачів із Європи та США.

США вибірково підходять до вибору країн, яким вони готові продавати винищувачі F-35. Військовий аташе посольства США в Індії контр-адмірал Майкл Бейкер заявив, що Індія поки що знаходиться на "дуже ранній стадії" розгляду питання про те, чи потрібен їй цей літак для своїх ВПС.

Представник ВПС Індії (IAF) не відповів на прохання прокоментувати свій інтерес до F-35.

[ + – ] Презентація F-35 на виставці в Індії

Що відомо про винищувачів F-35

Це сімейство багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, розроблене американською фірмою Lockheed Martin. Усього є три версії літака — F-35A, F-35B і F-35C, причому остання модифікація літака поки що є тільки у США та інших країн у продаж не надходила. Вартість однієї машини в середньому оцінюється у $150 млн, без озброєння та обслуговування. Крім США, цей винищувач також перебуває на озброєнні ще 17 країн світу.

[ + – ] F35 Фото: Вiкiпедiя

На озброєнні у F-35 дві ракети класу "повітря-повітря", дві бомби, що коригуються масою по 910 кг, 25 мм гармата. Літак може використовувати три варіанти зльоту-посадки: звичайний зліт, короткий зліт та вертикальна посадка, використання "катапульти" на авіаносці. Застосування технології "Стелс" дозволяє цьому винищувачу уникати радарів.

маса порожнього літака — 13,1 тонн

максимальна маса для зльоту — 31 тонна

дальність польоту — 2200 км

максимальна швидкість — 1931 км на годину

бойовий радіус — 1093 км

Нагадаємо, 13 лютого заступник голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Володимир Дрожжов заявив, що Індія фактично заморозила переговори з Росією про купівлю гелікоптерів Ка-226Т, попри те, що РФ готова передати технології та локалізувати їх виробництво на індійських заводах.

Також раніше повідомлялося, що у Кремлі сподіваються продовжити з Індією співпрацю в оборонно-промисловому комплексі. Зокрема, Москва хоче залучити Нью-Делі у виробництво нового винищувача 5 покоління Су-75 Checkmate.