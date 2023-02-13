Москва втрачає позиції: Індія призупинила переговори щодо закупівлі в РФ гелікоптерів Ка-226Т

Двосторонню угоду між РФ та Індією щодо постачання багатоцільових вертольотів укладели ще у 2015 році. Проте контракт на 1 млрд доларів так і не був підписаний.

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Індія фактично заморозила переговори з Росією щодо купівлі гелікоптерів Ка-226Т попри те, що РФ готова передати технології та локалізувати їх виробництво на індійських заводах. Про це 13 лютого заявив заступник голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Володимир Дрожжов, повідомляє російський "Інтерфакс".

"На жаль, переговори з індійськими партнерами щодо рівня локалізації виробництва вертольотів Ка-226Т практично заморожені", — сказав Дрожжов.

За його словами, Міністерство оборони Індії не задовольняє той рівень локалізації, який був запропонований спільним підприємством, а саме російська сторона запропонувала 70% локалізації виробництва машин в Індії.

Зараз Москва очікує на рішення Делі про продовження переговорного процесу. Хоча існує ймовірність, що Індія закупить багатоцільовий Ка-226Т уже в готовому вигляді, але конкретного рішення щодо цього варіанта поки немає, зазначив заступник голови ФСВТС.

За даними журналістів агентства, двосторонню угоду РФ та Індії про співпрацю в галузі авіабудування було підписано у 2015 році. Угода передбачала, що холдинг "Вертольоти Росії" організує постачання та локалізацію в Індії 200 машин Ка-226Т і їхніх модифікацій, водночас 140 гелікоптерів планується виробляти на потужностях в Індії. Проте контракт загальною вартістю 1 млрд доларів досі не укладено.

Отже, Москва продовжує здавати позиції на ринку озброєння Індії, яка була ще з часів СРСР найбільшим покупцем зброї в Кремля.

Чому Індія хотіла закупити Ка-226Т

За даними росЗМІ, Міноборони Індії віддало перевагу російським багатоцільовим вертольотам Ка-226Т, оскільки машина нібито відрізняється винятковою точністю висіння, маневреністю й керованістю. Цей легкий вертоліт, що має два двигуни, можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. Зокрема, Росія виробляє чотири модифікації гвинтокрилої машини:

транспортну (перевезення негабаритних вантажів на зовнішній платформі);

медичну (медико-евакуаційна та медико-реанімаційна модифікації);

пасажирську (вертоліт може взяти на борт до 7 пасажирів);

військову (для пошуково-рятувальних заходів).

[ + – ] Військова модифікація вертольота Ка-226Т

Нагадаємо, представники оборонної промисловості Великобританії обговорюють плани створення військових підприємств для виробництва зброї в Україні. Як повідомили 12 лютого журналісти The Telegraph, подібну угоду, ймовірно, розглядатимуть як значне зміцнення відносин Києва та Лондона.