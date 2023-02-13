Москва теряет позиции: Индия приостановила переговоры по закупкам у РФ вертолетов Ка-226Т

Двустороннее соглашение между РФ и Индией по поставкам многоцелевых вертолетов было заключено еще в 2015 году. Однако контракт на 1 млрд долларов так и не был подписан.

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Индия фактически заморозила переговоры с Россией о покупке вертолетов Ка-226Т, несмотря на то, что РФ готова передать технологии и локализовать их производство на индийских заводах. Об этом 13 февраля заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов, передает российский "Интерфакс".

"К сожалению, переговоры с индийскими партнерами об уровне локализации производства вертолетов Ка-226Т практически заморожены", — сказал Дрожжов.

По его словам, Министерство обороны Индии не удовлетворяет тот уровень локализации, которой был предложен совместным предприятием, а именно — российской стороной было предложено 70%-я локализация производства машин в Индии.

В настоящее время Москва ожидает решение Дели о продолжении переговорного процесса. Хотя существует вероятность, что Индия закупит многоцелевой Ка-226Т уже в готовом виде, но конкретного решения по этому варианту пока нет, отметил замглавы ФСВТС.

По данным журналистов агентства, двустороннее соглашение РФ и Индии о сотрудничестве в области авиастроения было подписано в 2015 году. Соглашение предусматривало, что холдинг "Вертолеты России" организует поставки и локализацию в Индии 200 машин Ка-226Т и его модификаций, при этом 140 вертолетов планируется производить на мощностях в Индии. Между тем контракт общей стоимостью в 1 млрд долларов до сих пор не заключен.

Таким образом Москва продолжает сдавать позиции на рынке вооружения Индии, которая была еще со времен СССР крупнейшим покупателем оружия у Кремля.

Почему Индия хотела закупить Ка-226Т

По данным росСМИ, Минобороны Индии отдало предпочтение российским многоцелевым вертолетам Ка-226Т, поскольку машина якобы отличается исключительной точностью висения, маневренностью и управляемостью. Этот легкий вертолет, имеющий два двигателя можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. В частности Россия производит четыре модификации винтокрылой машины:

транспортную (перевозки негабаритных грузов на внешней платформе);

медицинскую (медико-эвакуационная и медико-реанимационная модификации);

пассажирскую (вертолет может взять на борт до 7 пассажиров);

военную (для поисково-спасательных мероприятий).

[ + – ] Военная модификация вертолета Ка-226Т

Напомним, представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают планы по созданию военных предприятий для производства оружия в Украине. Как сообщили 12 февраля журналисты The Telegraph, подобная сделка, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Киева и Лондона.