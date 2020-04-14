Постановления МОЗ об условиях работы рынков утратило силу

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с 14 апреля устратит силу постановление, разрешающее работу рынков в условиях карантина, в связи с большим количеством нарушений. Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"С завтрашнего дня (14 апреля, - ред.) мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", – заявил Ляшко.

По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако ряд злоупотреблений правилами со стороны руководителей рынков и местных властей заставили его отменить прежнее решение.

"Мы понимали, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах, и это увеличивало доступность более дешевых продуктов питания. На протяжении действия данного постановления были выявлены злоупотребления органов местного самоуправления, когда они пооткрывали рынки в антисанитарных условиях, – сказал Ляшко.

"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения", – утверждает санитарный врач.

Напомним, 30 марта МОЗ Украины определил условия, при которых разрешается работать продуктовым рынкам во время карантина.

Согласно документу, рынки во время карантина могли работать при соблюдении следующих условий:

зарегистрированный производитель пищевой продукции;

пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка;

предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра;

обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты;

обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий;

для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны рынки в конкретных населенных пунктах. При этом, он настаивал, чтобы большие рынки были закрыты.