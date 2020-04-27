Мэр Львова встал на сторону протестующих против закрытия продуктовых рынков

По всей Украине прокатилась волна протестов против закрытия продуктовых рынков

Мэр Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Виктору Ляшко с просьбой разрешить возобновить работу продуктовых рынков в городе. Об этом передает ZAXID.NET.

"Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый городской голова очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ожидать. Во Львове с началом карантина были жесткие правила: нарушаешь – закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей", – написал Садовый на своей странице в Facebook.

МОЗ Украины ранее определил условия, при которых разрешается работать продуктовым рынкам во время карантина. Однако позже, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что постановление утрачивает силу с 14 апреля, в связи с большим количеством нарушений. После этого в большинстве городов рынки закрылись по решению местных властей.

Во Львове рынки закрылись 18 апреля, единственное исключение – оптовый рынок "Шувар", которому разрешили работать. С этим рынком подписано соглашение об обеспечении населения продуктами питания в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В последнее время волна протестов против закрытия рынков прокатилась по всей Украине. 24 апреля в Краматорске предприниматели, торгующие на "Крытом рынке" и несколько десятков обычных жителей города перекрыли одну из улиц в знак протеста против действующих карантинных ограничений. Об этом сообщило местное издание Новости Краматорска. Торговцы потребовали открыть "Крытый рынок" для работы. Люди утверждают, что отсутствие возможности торговать, обрекает их на нищету.

Не закрывать рынки также потребовали предприниматели Кривого Рога. 25 апреля они пришли к горисполкому с требованием разрешить рынкам работать, так как им приходится выбрасывать товар. Митингующие также заявили, что главный санврач Виктор Ляшко не подавал представления о закрытия рынков.

26 апреля против закрытия оптового овощного рынка в Малых Копанях выступили аграрии Херсона. Они перекрыли движение на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр. Местные сельхозпроизводители потеряли возможность продавать свою скоропортящуюся продукцию. Вместо этого они вынуждены продавать ее по заниженным ценам торговым сетям.

27 апреля, как сообщает УНИАН более 50 предпринимателей Калиновского рынка в Черновцах устроили пикет под зданием областной государственной администрации, требуя у местных властей дать разрешить оптовую торговлю в продовольственных секторах рынков. Предприниматели жалуются на то, что местные власти, объявив о запрете торговли на рынках, не дали им возможности сбыть свою продукцию. В связи с этим, по словам людей, у них в контейнерах портятся продукты.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%.