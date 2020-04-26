Бунт против карантина. Под Херсоном фермеры перекрыли мост из-за закрытия рынка

Глава ОГА пообещал привлечь к ответственности нарушителей карантина

Возле Херсона местные аграрии перекрыли движение на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр Они протестуют против закрытия оптового овощного рынка в Малых Копанях.

Как сообщает местное издание 0552.ua после того, как село закрыли на карантин из-за коронавируса, местные сельхозпроизводители потеряли возможность продавать свою скоропортящуюся продукцию на оптовом рынке. Вместо этого они вынуждены продавать ее по заниженным ценам торговым сетям.

В полиции насчитали 200 участников акции протеста, которые беспрерывно ходят по пешеходному мосту, сообщает Укринформ. Судя по фото, большинство из протестующих носят защитные маски, но норм о дистанции в 1,5-2 м не придерживаются.

"На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, ибо им некуда сбывать сельхозпродукцию", - отметила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Один из фермеров в знак протеста высыпал на дорогу огурцы, выращенные на своих полях.

Накануне в полиции сообщили, что каждый, кто придет на митинг, будет привлечен к административной ответственности, поскольку в стране запрещены массовые меорпрития на время карантина.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook попросил предложения по развитию АПК области направлять по официальным каналам и пообещал встретиться с инициативными группами фермеров лично при соблюдении всех карантинных мер. В то же время он предупредил, что нарушения введенных правительством и местными властями ограничений "будут тщательно фиксироваться и караться в соответствии с нормами законодательства".

Напомним, в Херсонской области город Олешки и села Левые Солонцы и Малые Копани закрыли на въезд и выезд на выходные из-за фиксирования новых случаев коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях. Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. За минувшие стуки количество инфицированных выросло на 6,05%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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