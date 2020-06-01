Зеленский: Не могут мэры быть против президента, это чистый сепаратизм

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сепаратизмом выступления мэров городов против решений центральной власти. По его словам, выступая против президента, мэры, прежде всего, выступают против Украины.

Об этом он сказал в разговоре с журналистами во время визита в Хмельницкую область, пишет Украинская правда.

"Они настроены не против нас (и это не пафос), а прежде всего против Украины. Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком... Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией", – сказал Зеленский.

Комментируя слова журналиста о том, что порядок в Каменец-Подольском навели только к приезду президента, Зеленский сказал: "Под нас ничего не подкрашивают. Вы же знаете: сейчас выборы местной власти. Они сейчас подкрашивают только под себя. Поверьте мне, под нас они могут организовать какую-то небольшую забастовку".

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе, несмотря на запрет правительства.

20 мая на пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко бандитом и сказал, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных производств.