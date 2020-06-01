Автосалоны смогут проводить регистрацию новых автомобилей и мотоциклов, – МВД

МВД даст полномочия автосалонам проводить регистрацию новых транспортных средств.

На сайте министерства появился проект постановления Кабмина о проведении эксперимента, в рамках которого автосалонам и торговым организациям будут предоставлены полномочия проводить регистрацию новых автомобилей, грузовиков, мотоциклов и прицепной техники. Эксперимент будет проводиться в 2020–2022 годах.

Так, для осуществления функции регистрации транспорта автосалон будет должен иметь соглашение с Главным сервисным центром (ГСЦ) МВД, стоять на учете в нем, подать заявление в ГСЦ и получить одобрение на осуществление регистрационных услуг.

После этого он будет подключен к единой информационной системе МВД и сможет от имени будущего владельца подавать заявления, проводить идентификацию личности и выдавать свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Как ранее сообщал Фокус: