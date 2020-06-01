Кабмин согласовал назначение Сергея Борзова главой Винницкой ОГА

Борзов сейчас возглавляет Госуправление делами, а в прошлом имел большой опыт руководства командами КВН

На внеочередном заседании 12 июня Кабмин согласовал увольнение с должности главы Винницкой ОГА Владислава Скальского и назначение на эту должность Сергея Борзова, который сейчас возглавляет Государственное управление делами (ГУД). Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Сергей Борзов родился в 1980 году. Закончил исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета.

В 2006–2011 годах был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011–2012 годах – директор команды КВН "Сборная Украины".

В июне 2014 года назначен заместителем руководителя ГУД. Позже стал и.о. руководителя ГУД. 1 августа 2019 года назначен руководителем ГУД сроком на пять лет.

Его жена – Ирина Борозова депутат-мажоритарщик от "Слуги народа".

В 2016 году Борзов попал в скандал, связанный с незаконной приватизацией служебной квартиры. По этому факту НАБУ возбуждало уголовное производство, которое ничем не закончилось.

Тесть Борзова, Наум Баруля, в 1999– 2013 годах руководил компанией "АМиК" ("Александр Масляков и компания"), которая владеет правами на КВН. В 2014 году совместно с "Кварталом 95" он стал одним из основателей "Лиги смеха".

В российском реестре юридических лиц за Барулей числятся три компании, в двух из них он является 100-процентным учредителем.

Напомним, в течение первого года президентства Владимира Зеленского не менее 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружение получили государственные должности. Из них 12 человек непосредственно работали в "Студии Квартал 95". Такие данные привела общественная организация "Комитет избирателей Украины"

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