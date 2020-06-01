Богдан ответил Зеленскому: "Вы страну превратили в посмешище"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан резко ответил президенту Владимиру Зеленскому, который в интервью УП сказал, что Богдан не выдержал испытание властью и вел себя неподобающе, а потому он с ним распрощался.

"О лишении меня власти – так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу в который Вы бросаете страну", – ответил Богдан Зеленскому в Facebook.

Бывший глава Офиса президента заявил, что за полгода помог Зеленскому сосредоточить "демократическим путем абсолютную власть в стране", которую тот "за четыре месяца превратил в посмешище".

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"Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют", – написал Богдан.

При этом экс-глава ОП отметил, что "правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности" и он не будет этого делать.

"Я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком", – добавил он.

Ранее Зеленский рассказал, что Богдан стал в государстве почти "вторым человеком", но потом увидел, что "власть его съедает" и принял решение об увольнении главы ОП.

"Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело", – заявил президент.

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