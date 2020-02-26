Богдан впервые прокомментировал результаты своей работы после отставки

Экс-руководитель ОП считает, что команда, в которой он работал, добилась значительных успехов в проведении реформ

Экс-руководитель Офиса Президента (ОП) Украины Андрей Богдан опубликовал первый после своего увольнения пост в Facebook на тему своей бывшей работы.

Бывший член команды президента Зеленского считает, что его деятельность на посту главы ОП была успешной.

"Мы пришли в политику в тяжелые времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а дальше мы победили", – написал Богдан.

Он отметил, что команда, в которой он работал, добилась значительных успехов в проведении многих реформ.

"Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать", – отметил Богдан.

Экс-глава ОП также сообщил, что никогда не брал взяток, жил за счет средств, заработанных на "адвокатской ниве", а всю свою зарплату отправлял на благотворительность.

К своему посту Богдан прикрепил справку о заработной плате на посту главы ОП, а также заявление о передаче денежных средств в благотворительные фонды "Богомай" и "Таблеточки".

Свой пост бывший глава ОП закончил многообещающей фразой: "До скорых встреч".

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента.