С 2025 года планируем сделать обязательным знание английского языка офицерским составом, – Хомчак

Главнокомандующий ВСУ заявил, что совместимость со странами-членами НАТО является приоритетом развития Вооруженных сил

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Николасом Картером. По итогам беседы, он заявил, что ВСУ планирует сделать обязательным владение английским языком офицерским составом с 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба в Facebook.

"Мы поставили амбициозную задачу – с 2025 года для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием прохождения службы в Вооруженных силах Украины", – сказал Хомчак.

Он уточнил, что достижение совместимости со странами-членами Североатлантического альянса и наращивание боевых возможностей являются приоритетами развития Вооруженных сил Украины.

Во время разговора Главнокомандующий ВСУ проинформировал генерала Николаса Картера о ситуации в районе проведения операции объединенных сил и эпидемиологическом состоянии в Вооруженных Силах.

Хомчак поблагодарил британскую сторону за предоставление ВСУ гуманитарной помощи, а именно 40 тыс. защитных масок, тысяча трехуровневых защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры. Часть из них уже доставлена в Украину и будет направлена в район проведения операции Объединенных Сил.

В свою очередь Николас Картер предложил спланировать и провести совместные учения с подразделениями Сухопутных войск ВСУ. Хомчак поддержал такое предложение.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в Минобороны заявляли, что планирует сделать обязательным знание английского языка для назначения военнослужащих на определенные должности.