Сотни людей стоят на границе по 10 часов, чтобы попасть в Польшу

По состоянию на 11:00 14 июня в очереди собрались около 400 человек

На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей люди вынуждены по 10 часов стоять в очереди на единственном пешеходном КПП, при этом не соблюдаются нормы социальной дистанции.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем", – сказано в сообщении.

По состоянию на 11:00 14 июня в очереди собрались около 400 человек.

Со стороны Украины нет карантинных ограничений для тех, кто следует в Польшу. При этом на польской стороне людям приходится несколько часов стоять в очереди из-за того, что введены дополнительные меры безопасности.

"Польской стороной в связи с карантинными мероприятиями проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы", – сказано в сообщении.

"Чтобы люди, которые стоят в очереди смогли отдохнуть, спрятаться от жары или дождя, вчера в пункте пропуска "Шегини" сотрудники Главного управления ГСЧС во Львовской области развернули каркасные палатки, а местные власти обеспечили доставку питьевой воды", – сказано в сообщении.

В понедельник в 11:00 в пункте пропуска "Шегини" состоится брифинг с участием руководства пограничного отряда по сложившейся ситуации.

За сутки через пункт пропуска "Шегини" на вход и на выход следует от 3000 до 3500 человек и в ГПСУ говорят, что в последние дни число путешественников, следующих за границу, растет.

"Со стороны украинской власти нет ограничений, связанных с карантином, для граждан, которые следуют в Польшу, поэтому оформление таких лиц сотрудниками Госпогранслужбы осуществляется ритмично, без каких-либо задержек. Каждый час пограничники оформляют около 70 человек, которые направляются на выход из Украины", – заявили пограничники.

Как ранее сообщал Фокус:

29 мая Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. Временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска.