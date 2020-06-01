В ОРДЛО перестала работать украинская мобильная связь

Ремонтные работы уже проводятся, но сроков решения проблемы пока нет

С утра воскресенья на территории оккупированных районов Донецкой области не работает связь единственного украинского мобильного оператора Vodafone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колл-центр оператора.

Связь в этих районах не работает из-за аварии на линии. В то же время у оператора уточнили, что ремонтные работы уже проводятся, однако сроков решения проблемы пока не называют.

Оккупанты заявили об отсутствии связи Vodafone в результате повреждения на телекоммуникационной сети.

На минувших выходных пропала связь Vodafone в оккупированных районах Луганской области, сообщает издание.

"Базовые станции на неподконтрольной территории Луганской области неактивны из-за отсутствия электропитания. Мы не имеем физического доступа к оборудованию, и у нас не имеет возможности узнать о причинах отсутствия питания и восстановить работу сети", – рассказали в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря Vodafone Виктории Павловской, связь пропала в ОРЛО в ночь 7 на 8 июня. До этого времени, украинский мобильный оператор мог оказывать услуги на территории оккупированного Донбасса на протяжении всех лет российской оккупации.

LIGA.net со сслыкой на на местных жителей Луганска сообщает, что сепаратисты "специально вырубили связь из-за забастовки шахтеров в Антраците".

Отметим, Vodafone - единственный украинский оператор, который работает на территории ОРДЛО. Боевики создали два нелегальных оператора "Феникс" и "Лугаком". Они работают на оборудовании украинских сетей, которые покинули оккупированную территорию Донбасса.

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