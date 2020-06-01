Высший антикоррупционный суд по делу о рекордной взятки руководству САП и НАБУ отправил под стражу первого заместителя главы Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко.

"Следственный судья постановила: ходатайство прокуратуры удовлетворить частично, применить к подозреваемому Ильяшенко Николаю Викторовичу меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня фактического содержания, то есть до 10 августа 2020 года. Определить подозреваемому залог 40 тысяч размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 84,08 млн гривен", – зачитала решение судья Вера Михайленко.

Николай Ильяшенко был отстранен от исполнения обязанностей на время проведения дисциплинарного производства.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Николай Ильяшенко был гарантом сделки о передаче денег за закрытие уголовного производства в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского, пишет "Цензор.НЕТ".

Ильяшенко был посредником в даче взятки, он непосредственно передал агенту НАБУ 6 миллионов долларов, из них 1 миллион отложил себе комиссионных.

В момент задержания Ильяшенко схватился за оружие, детективу НАБУ пришлось сделать то же самое.

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