Холодницкого и руководство НАБУ пытались подкупить взяткой в $6 млн
Экс-чиновник пытался предложить взятку при посредничестве его "правой руки", чиновника управления Государственной фискальной службы Киева и других лиц
Бывший экс-топ-чиновник предлагал 6 млн долларов взятки руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ, чтобы те закрыли дело против него.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
САП сообщает, что экс-чиновник пытался предложить взятку при посредничестве его "правой руки", чиновника управления Государственной фискальной службы Киева и других лиц.
За эти деньги он хотел, чтобы правоохранители закрыли производство, в рамках которых ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители изъяли 6 млн долларов.
Предварительно действия квалифицировали по ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, чиновником является Николай Злочевский, а "правой рукой" представитель Злочевского по фамилии Кич.
САП пообещали рассказать о деталях позже.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Ровно СБУ разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды чиновника городского отдела Государственной исполнительной службы. Он способствовал в закрытии исполнительного производства и удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Минюста.
- Детективы НАБУ сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия "Украинский научно-технический и внедренческий центр комплексной защиты информации" (Украинский центр "Безопасность").
- Чиновники Луганской областной госадминистрации присвоили 10 млн грн, которые предназначались на развитие социальной инфраструктуры в зоне ООС, в частности на строительство детского дома семейного типа.
- Правоохранители задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета за получение взятки от частного предпринимателя.