Холодницкого и руководство НАБУ пытались подкупить взяткой в $6 млн

Экс-чиновник пытался предложить взятку при посредничестве его "правой руки", чиновника управления Государственной фискальной службы Киева и других лиц

Бывший экс-топ-чиновник предлагал 6 млн долларов взятки руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ, чтобы те закрыли дело против него.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

САП сообщает, что экс-чиновник пытался предложить взятку при посредничестве его "правой руки", чиновника управления Государственной фискальной службы Киева и других лиц.

За эти деньги он хотел, чтобы правоохранители закрыли производство, в рамках которых ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изъяли 6 млн долларов.

Предварительно действия квалифицировали по ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, чиновником является Николай Злочевский, а "правой рукой" представитель Злочевского по фамилии Кич.

САП пообещали рассказать о деталях позже.

Как ранее сообщал Фокус: