Гулял в парке: в Киеве мужчина провалился в 20-метровый колодец
Потерпевшего достали с помощью специального оборудования
В Киеве на территории парка Бабий Яр мужчина провалился в колодец во время прогулки и получил травмы. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС.
Информация об инциденте была получена около 23:50 воскресенья, 14 июня. К месту ЧП направили спасателей 6-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда спецназначения и сотрудников КАРС.
"По прибытию было установлено, что во время прогулки мужчина упал в колодец глубиной около 20 м, и, получив травмы, самостоятельно выбраться из него уже не смог", – говорится в сообщении.
Потерпевшего достали с помощью специального оборудования. Его госпитализировали.
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