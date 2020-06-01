Гулял в парке: в Киеве мужчина провалился в 20-метровый колодец

В Киеве на территории парка Бабий Яр мужчина провалился в колодец во время прогулки и получил травмы. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС.

Информация об инциденте была получена около 23:50 воскресенья, 14 июня. К месту ЧП направили спасателей 6-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда спецназначения и сотрудников КАРС.

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"По прибытию было установлено, что во время прогулки мужчина упал в колодец глубиной около 20 м, и, получив травмы, самостоятельно выбраться из него уже не смог", – говорится в сообщении.

Потерпевшего достали с помощью специального оборудования. Его госпитализировали.

Как ранее сообщал Фокус:

29-летний британец Джейкоб Робертс, находясь на остове Бали, провел шесть дней в 4-метровом колодце со сломанной ногой, после того как упал туда, убегая от преследовавшей его собаки.