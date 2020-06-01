Все это время мужчина находился там со сломанной ногой, без воды и пищи

29-летний британец Джейкоб Робертс, находясь на остове Бали, провел шесть дней в 4-метровом колодце со сломанной ногой, после того как упал туда, убегая от преследовавшей его собаки. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина долго звал на помощь, но никто его не слышал. Только спустя шесть дней местный фермер, проходивший мимо, обратил внимание на крики и вызвал спасателей. Британец просидел в колодце все это время без еды и воды. При падении он сломал ногу.

Читайте также: В Киеве возле Офиса президента провалился асфальт

Прибывшие спасатели извлекали мужчину из ямы, надев защитные костюмы в целях предосторожности. По их словам, он выглядел истощенным.

Начальник местной полиции отметил: "Он выгляди очень худым, у него была рана".

После счастливого освобождения Джейкоб Робертс был направлен в госпиталь на медицинское обследование. Ожидается, что вскоре он полностью поправится.

Как ранее сообщал Фокус:

В Китае провалилась под землю остановка с автобусом, в результате чего погибли 6 человек, еще 16 пострадали.