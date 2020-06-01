В Северодонецке полицейский сбросил с балкона свою жену

В Северодонецке Луганской области в ночь с 8 на 9 июня сержант полиции Алексей Конев выбросил жену с балкона 4 этажа после ссоры. Подробности инцидента рассказали в соцсетях.

О ситуации сообщила Дарья Петрик на своей странице в Instagram.

Потерпевшей – 27 лет, ее зовут Дарья Конева (Нестеренко). Женщина получила тяжелые травмы, но выжила

"В этот вечер ее муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал ее швырять по квартире, давать пощечины, выкручивая руки. Это все происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике. На просьбу успокоиться хотя бы ради ребенка, он продолжал еще больше издеваться, забрал у нее телефон, тем самым лишив ее возможности сделать звонок о помощи, постоянно угрожая, что убьет ее, а ребенка оставит себе! Она выбежала на балкон, начала звать на помощь и просила людей вызвать полицию, – пишет Петрик.

После этого мужчина угрожал выбросить жену из балкона и чуть позже осуществил свои угрозы.

"Он побежал за ней и приказывал заткнуться, иначе сказал что выбросит ее из окна. Соседи это все слышали, свидетели этому есть! В итоге он схватил ее на руки и вытолкнул с балкона с четвертого этажа! Когда она упала, на глухой звук и шум сбежались все соседи, а он оставался в квартире, и выбежал позже, когда соседка начала делать попытки позвонить в скорую и полицию, он начал выхватывать телефон из рук, приговаривая, чтобы ни кто ни куда не звонил, сказал что сначала он позвонит своему папе. Полицию и скорую помощь вызвали соседи напротив стоящего дома", – сообщила Дарья Петрик.

Мужчина – сержант главного управления полиции в Северодонецке, а также его отчим, Гусев Руслан Валентинович, является подполковником полиции в отставке, сейчас работает там же штабистом, также в Северодонецке.

После падения женщина находилась в сознании и утверждала, что с балкона ее выбросил супруг, а также что в квартире остался маленький ребенок.

"Она в это время была в сознании, несмотря на болевой шок, она молила о помощи ,постоянно повторяя, что это муж ее выбросил с балкона и просила соседку забрать её дочь с квартиры", – сказано в сообщении.

Местное издание "Остров" сообщает, что 9 июня в ЕРДР зарегистрированы ведомости о происшествии в Северодонецке, предварительная квалификация события – статья 15 УК Украины (покушение на убийство) и часть 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

По состоянию на 15 июня, продолжается вестись досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследованием занимается Госбюро расследований.

Как ранее сообщал Фокус: