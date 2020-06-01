К концу года на украинских дорогах заработает 54 комплекса габаритно-весового контроля

На базе таких комплексов также могут запустить систему автоматического взыскания штрафов

До конца нынешнего года по Украине будет работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На базе таких комплексов также могут запустить систему автоматического взыскания штрафов.

По словам Криклия, Украина каждый год тратит около 2 млрд грн на то, чтобы залатать дороги от ям, которые образовываются в результате превышения весовых норм перевозки грузов.

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"Это недопустимо. В первую очередь необходимо увеличить количество инспекторов Укртрансбезопасности и внедрить системы автоматического контроля нарушений. И мы над этим работаем", – говорит Криклий.

В Мининфраструктуры говорят, что сейчас проходят тендерные закупки 23 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion. Еще 25 таких комплексов планируется установить за счет Госпрограммы повышения уровня безопасности дорожного движения.

Также планируется обновить 50 передвижных устройств для взвешивания.

Как ранее сообщал Фокус: