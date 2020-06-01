Зеленский создал комитет по разведке при президенте Украины

Новый комитет создан "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте.

Указ №230 от 17 июня, часть которого засекречена, опубликован на сайте президента.

"Создать при президенте Украины Комитет по вопросам разведки", – говорится в документе.

Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности был создан указом пятого президента Петра Порошенко в январе 2015 года вместо ликвидированного им комитета по разведке, который возглавлял Игорь Смешко. Указом Зеленского этот документ признан утратившим силу.

Новый комитет создан "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Эту должность занял генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

Верховная Рада Украины поддержала за основу в повторном первом чтении законопроект №2412-д "О разведке". Также был проголосован законопроект №2414-д "О Службе внешней разведки".