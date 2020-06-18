Степанов не смог презентовать концепцию медреформы перед нардепами

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду, 17 июня, проигнорировал участие в заседании профильного парламентского комитета, на котором должен был рассказать о планах по медицинской реформе и их соответствии требованиям МВФ.

Вместо себя Степанов отправил двух заместителей, хотя ранее анонсировалось, что по вопросу медреформы он проинформирует депутатов лично, сообщает РБК-Украина.

"Степанов неоднократно критиковал Уляну Супрун, называл ее действия экспериментом и призывал все менять. Но дальше слов до сих пор не продвинулся. Напомню, что министром его назначили в конце марта – а значит, было время сформировать хотя бы рамочную концепцию дальнейших действий по реформированию медицинской сферы и начать диалог. Прятаться за спинами замов долго не получится – продолжения медреформы от Украины требует МВФ. Не говоря уже о том, что состояние украинской медицины не устраивает никого – ни пациентов, ни самих медиков", - прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий.

По его мнению, вопрос продолжения реформы здравоохранения нужно выносить на Раду реформ, возглавляемую Михеилом Саакашвили. А также провести открытые парламентские слушания с привлечением в том числе представителей МВФ.

Напомним, в среду в парламентском Комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования в формате видеоконференции состоялось очередное заседание, главным вопросом которого должен был стать доклад главы МОЗ о планах по корректировке медреформы.

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе финансирования Stand-bу в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев. Одним из условий предоставления финансирования является продолжение медреформы.