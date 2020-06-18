ВСУ получили от Укроборонпрома новый беспилотник Spectator-M1

Беспилотный авиационный комплекс SPECTATOR-M1 предназначен для разведки местности и может использоваться для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций и пр.

Укроборонпром по заказу Минобороны изготовил и передал ВСУ беспилотный авиационный комплекс SPECTATOR-M1. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Это первая поставка Вооруженным силам беспилотного аппарата этой модификации. SPECTATOR-M1 – наша общая с исследователями КПИ разработка", – говорит глава правления предприятия "Меридиан" Вячеслав Проценко.

По его словам, в этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей – в ней улучшена аэродинамика, она малозаметна и защищена от радиолокационных систем.

Благодаря улучшенной аэродинамике один такой беспилотник может находиться в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом 30 км. Повторный запуск БПАК занимает до десяти минут, для него не нужны специальные площадки или дополнительное аэродромное оборудование.

SPECTATOR-M1 предназначен для разведки местности и может использоваться для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций и т.д.

БПАК принят на вооружение в июне 2019 года. Предыдущие модфикации SPECTATOR-M1 поставляются Миноборны и Госпогранслужбе с 2015 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", передало Минобороны партию отремонтированных и модернизированных танков: четыре Т-64 и два Т-72.