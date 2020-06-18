ВСУ получили от Укроборонпрома новый беспилотник Spectator-M1
Беспилотный авиационный комплекс SPECTATOR-M1 предназначен для разведки местности и может использоваться для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций и пр.
Укроборонпром по заказу Минобороны изготовил и передал ВСУ беспилотный авиационный комплекс SPECTATOR-M1. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Это первая поставка Вооруженным силам беспилотного аппарата этой модификации. SPECTATOR-M1 – наша общая с исследователями КПИ разработка", – говорит глава правления предприятия "Меридиан" Вячеслав Проценко.
По его словам, в этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей – в ней улучшена аэродинамика, она малозаметна и защищена от радиолокационных систем.
Благодаря улучшенной аэродинамике один такой беспилотник может находиться в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом 30 км. Повторный запуск БПАК занимает до десяти минут, для него не нужны специальные площадки или дополнительное аэродромное оборудование.
SPECTATOR-M1 предназначен для разведки местности и может использоваться для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций и т.д.
БПАК принят на вооружение в июне 2019 года. Предыдущие модфикации SPECTATOR-M1 поставляются Миноборны и Госпогранслужбе с 2015 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", передало Минобороны партию отремонтированных и модернизированных танков: четыре Т-64 и два Т-72.
- Государственное предприятие Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ) восстановило боеспособность и передало ВСУ семь модернизированных боевых машин пехоты (БМП), из них пять единиц – БМП-1 и две единицы – БМП-2.