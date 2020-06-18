С начала 2020 года на Донбассе погибли шестеро гражданских, – ОБСЕ

C начала 2020 года на Донбассе погибли 6 гражданских, еще 42 получили ранения.

Об этом сообщает постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ со ссылкой на данные СММ, передает Укринформ.

"В течение первых 5 месяцев 2020 года СММ зарегистрировала более 91 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 48 жертв среди гражданского населения, включая шесть погибших, а также повреждения 90 гражданских объектов, включая действующие учебные заведения, дома, квартиры и магазины, а также объекты электрогазовой инфраструктуры", – заявил он.

Кроме того, по его словам, деястки сообщений находятся на стадии подтверждения.

"Украинские военные продолжают защищать свою землю от незаконных вооруженных формирований, которыми руководит, и которые вооружает и финансирует Россия. Только на прошлой неделе один украинский военнослужащий погиб, еще 11 получили ранения на линии соприкосновения, на фоне увеличения количества нарушений режима прекращения огня на 90%, как это было зафиксировано СММ. Все это – прямые результаты начатого Россией конфликта, который длится уже более 6 лет", – заявил Цимбалюк.

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