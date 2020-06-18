В Киеве из-за пожара на ЛЭП без света оказались ЖК и несколько улиц
К настоящему времени пожар ликвидировали, электроснабжение восстановили
В четверг, 18 июня, в Киеве на высоковольтной вышке по улице Регенераторной взорвался распределитель, в результате чего начался пожар, который к настоящему времени уже ликвидирован.
На место события выехали спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части, но сразу ликвидировать возгорание они не смогли: поскольку подстанция находилась под большим напряжением, нужно было дождаться ее обесточивания.
Спустя полчаса после того, как к спасателям поступил вызов, они получили от ДТЭК добро на тушение пожара и буквально за 10 минут его ликвидировали.
Из-за сложившейся ситуации ЖК "Комфорт-Таун", улицы Гагарина, Соборности, Строителей, Плеханова, Флоренции, Энтузиастов, а также Днепровская и Русановская набережные и Березняки остались без света. Сейчас электроснабжение восстановлено.
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