Украина требует полноправного членства в ЕС, – Зеленский

Во время своего выступления Зеленский отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает Украинское государство к членству в Европейском Союзе

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина стремится быть полноправным членом Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Восточное партнерство" не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС",–- заявил Зеленский.

Во время своего выступления Зеленский отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает Украинское государство к членству в Европейском Союзе.

Президент Украины выразил уверенность, что возможно совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличение координации между странами.

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