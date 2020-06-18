Украина требует полноправного членства в ЕС, – Зеленский
Во время своего выступления Зеленский отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает Украинское государство к членству в Европейском Союзе
Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина стремится быть полноправным членом Европейского союза.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Восточное партнерство" не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС",–- заявил Зеленский.
Во время своего выступления Зеленский отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает Украинское государство к членству в Европейском Союзе.
Президент Украины выразил уверенность, что возможно совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличение координации между странами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября.
- Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи.