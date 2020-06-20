36-летняя певица Джамала родила второго ребенка
Джамала родила сына. Певица опубликовала несколько черно-белых фотографий: одну из роддома и две с семейной фотосессии.
О рождении второго ребенка певица сообщила на своей странице в Instagram.
Джамала опубликовала несколько черно-белых фотографий: одну из роддома и две с семейной фотосессии со старшим сыном и мужем – финансистом Бекиром Сулеймановым.
"Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бенд! Это мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19 июня родился самый пунктуальный малыш. По статистике входит в 4%, поскольку родился в прогнозируемую дату, именно в свое время", – написала певица.
О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 апреля 2017 года Джамала и Сулейманов сыграли свадьбу. 27 марта 2018 года Джамала родила первого сына Эмира-Рахмана.
- В ночь на 15 мая 2016 года в финале "Евровидения" Джамала одержала победу. 16 мая пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил певице почетное звание "Народный артист Украины".