Во вторник, 2 июня, 57-летний олигарх Игорь Коломойский стал дедушкой. Его 35-летняя дочь Анжелика Коломойская родила двойню.

Об этом в эфире программы "Hard c Влащенко", которая выходит на телеканале ZIK, сообщил председатель Волынского областного совета и друг Коломойского Игорь Палица.

По словам Палицы, они с Коломойским 2 июня отмечали рождение двойни в его офисе.

"Мы вчера виделись. У него вчера родилось два внука. Его дочь родила. Два!", – заявил Палица.

Анжелика Коломойская с мужем. Фото с сайта mediananny

Он отметил, что они с Коломойским являются давними друзьями и видятся в последнее время достаточно часто.

"Он же в Украине. Мы друзья. Мы давние друзья", – подытожил он.

Игорь Коломойский женат, имеет дочь Анжелику и сына Григория.

Анжелика Коломойская вышла замуж в апреле 2011 года за Олега Бокоева, с которым познакомилась во время учебы в Женеве.

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