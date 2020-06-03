Коломойский стал дедом: его дочь родила двойню
35-летняя Анжелика Коломойская родила двух мальчиков
Во вторник, 2 июня, 57-летний олигарх Игорь Коломойский стал дедушкой. Его 35-летняя дочь Анжелика Коломойская родила двойню.
Об этом в эфире программы "Hard c Влащенко", которая выходит на телеканале ZIK, сообщил председатель Волынского областного совета и друг Коломойского Игорь Палица.
По словам Палицы, они с Коломойским 2 июня отмечали рождение двойни в его офисе.
"Мы вчера виделись. У него вчера родилось два внука. Его дочь родила. Два!", – заявил Палица.
Анжелика Коломойская с мужем. Фото с сайта mediananny
Он отметил, что они с Коломойским являются давними друзьями и видятся в последнее время достаточно часто.
"Он же в Украине. Мы друзья. Мы давние друзья", – подытожил он.
Игорь Коломойский женат, имеет дочь Анжелику и сына Григория.
Анжелика Коломойская вышла замуж в апреле 2011 года за Олега Бокоева, с которым познакомилась во время учебы в Женеве.
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