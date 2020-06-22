В рамках онлайн "КиевПрайда" активисты ЛГБТ-сообщества запустили дрон с радужным флагом, который завис над памятником таким образом, что создал впечатление, будто флаг закреплен на мече скульптуры.

Об этом говорится на странице "КиевПрайда" в Facebook.

Девиз перформанса звучал так: "Мать поймет и поддержит".

"Родина-мать за равенство для всех! Большой ЛГБТ + флагом сегодня реет над всем Киевом. Продолжение следует ...", – говорится в сообщении.

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства, которые всегда сопровождались столкновениями между участниками прайда и членами националистических групп.

В этом году из-за коронавируса мероприятие проходит в соцсетях и на различных цифровых платформах. Организаторы планируют провести "Прайд" в обычном формате в сентябре.

"Родина-мать" – работа архитекторов Евгения Вучетича и Василия Бородая. Монумент открыли 9 мая 1981 года. Его высота составляет 102 метра, он находится на высоком правом берегу Днепра и является одним из символов Киева.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году Марш равенства. прошел 23 июня в Киеве. В нем принимали участие представители ЛГБТ-сообщества, а также неравнодушные к их проблемам граждане.