Госпогранслужба просит выделить на проект Стена еще 4,5 млрд гривен

Кабмину предлагают увечить общую стоимость проекта "Стана" на границе с РФ до 6,2 млрд грн, а срок его строительства до 2025 года.

Соответствующий проект распоряжения Кабмина Госпогранслужба направила на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо ГПСУ.

Отмечается, что данноее предложение Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта.

Ведомство в связи с "сокращением объема финансирования проекта" в прошлые годы просит выделить на его реализацию дополнительные 4,5 млрд грн. На данный момент на стену уже потратили 1,7 млрд грн, таким образом его общая стоимость может вырасти до 6,2 млрд грн.

"На строительство Стены в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных. К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта", – пишет StateWatch.

По словам пограничников, согласование предложенных ими изменений позволит завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в следующие периоды:

– в 2020-2021 годах – в пределах Харьковской и Луганской областей;

– в 2021-2022 годах – в пределах Луганской и Сумской областей;

– в 2022-2025 годах – в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Отметим, что по состоянию на конец мая строительство Стены было завершено на 40%.

Как ранее сообщал Фокус:

С 1 марта 2019 года в Украине возобновили строительство Стены на российско-украинской границе.

В апреле 2019 года в ГПСУ обещали завершить строительство проекта Стена до 2021 года.