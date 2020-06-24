Как укрепить иммунитет взрослому и ребенку?
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Иммунная система защищает нас от любого вредного воздействия окружающей среды – бактерий, вирусов, инородных клеток. Чтобы не простудиться в холодную погоду и не заразиться сезонной вирусной инфекцией (ОРВИ), нужно не только вести здоровый образ жизни, но и знать, как поднять иммунитет.
Мы расскажем, какие симптомы указывают на снижение сопротивляемости организма и чем повысить иммунитет.
Симптомы ослабленного иммунитета
Иммунитет действует на нескольких уровнях. Первый уровень – защитный барьер слизистых оболочек. Здесь работают антимикробные факторы слизистой и иммунные клетки в подслизистом слое. Они уничтожают микробы, поглощая их. Если первый уровень защиты не срабатывает, возбудители вызывают воспаление.
О том, как укрепить иммунитет, следует задуматься, если:
- Беспокоят частые острые респираторные инфекции, инфекции мочеполовой системы и расстройства пищеварения;
- Простуда принимает затяжное течение и плохо поддается лечению;
- Появляется склонность к аллергии;
- Симптомы не исчезают полностью, острое воспаление переходит в хроническую форму.
На хроническое течение указывают постоянная заложенность носа, боль в горле, периодические выделения из носа, кашель с выделением вязкой мокроты. Перечисленные симптомы появляются, как только слабеет местный иммунитет и перестают беспокоить после устранения причины низкой сопротивляемости организма.
Причины ослабленного иммунитета
Прежде чем укрепить иммунитет взрослому и ребенку, следует выяснить причину, из-за которой угнетена защитная функция организма.
Активность иммунной системы снижается в следующих случаях:
- Травмы;
- Нарушение гигиены труда и отдыха;
- Переохлаждение;
- Длительное голодание;
- Подверженность хроническому стрессу;
- Хронические болезни внутренних органов;
- Дефицит питательных веществ;
- Нарушение обмена веществ;
- Интоксикация;
- Работа на вредном производстве;
- Хронический стресс.
Фитониринг
Фитотерапия – один из способов, как повысить иммунитет. Для поддержки защитных сил организма следует выбирать растительные препараты с доказанной эффективностью.
Фитониринг – концепция, разработанная немецкой компанией Бионорика.
Фитониринг работает по следующим принципам:
- Растительное сырье выращивают под строгим контролем, используя сорт растения, в котором обнаружено максимальное количество действующих веществ;
- При обработке сырья учитывают оптимальные параметры среды и температуру, что позволяет выделить из растения активные вещества, не разрушив их;
- С помощью специального оборудования на каждом этапе производства контролируется нужное содержание ключевых биологически активных веществ в экстракте.
В результате все партии растительного препарата содержат стабильное и достаточное количество активных компонентов. Благодаря высокой и точной концентрации экстрактов, фитониринговые препараты обладают прогнозируемым лечебным эффектом, а их эффективность доказана в ходе клинических исследований, отвечающих стандартам доказательной медицины.
Имупрет для взрослого
Имупрет – лекарственный препарат на основе растительных компонентов с научно-обоснованным механизмом действия препарат для лечения и профилактики ОРВИ и их осложнений у взрослых и детей с 2-х лет. Препарат создан по технологии фитониринга. Имупрет помогает укрепить иммунитет и эффективен на любой стадии простуды – с самых первых ее проявлений и при выраженных симптомах. Имупрет способствует быстрому выздоровлению, его качество, эффективность и безопасность подтверждена большим количеством клинических исследований.
При назначении препаратов врачи решают не только как повысить иммунитет взрослому, но и как не допустить дисбаланса в микробиоме. Имупрет, в отличии от антибактериальных препаратов, не оказывает негативного влияния на микробиом – особая совокупность из разных видов бактерий, обитающих в слизистой оболочке полости носа, рта, кишечника и мочеполовых органов.
Действие препарата Имупрет на иммунитет
Имупрет – это растительный комплекс, оказывающий иммуномодулирующее, антибактериальное, противовирусное и противовоспалительное действие. В его составе 7 стандартизованных по содержанию биологически активных веществ компонентов лекарственных растений: корень алтея, кора дуба, цветки ромашки, листья грецкого ореха и травы хвоща, тысячелистника и одуванчика.
Имупрет действует сразу в трех направлениях:
- Повышает неспецифический иммунитет в месте внедрения инфекции;
- Предупреждает распространение возбудителя;
- Помогает защитить организм от осложнений и повторного заражения.
Способ применения препарата Имупрет
Препарат выпускают в двух формах – в виде капель и таблеток. Капли предпочтительно использовать для детей, их легче принимать. Таблетки назначают детям до 6 лет.
Капли и таблетки можно принимать до приема пищи, во время еды или после. Следует глотать таблетки, не разжевывая, и запить водой. Детская разовая доза – 1 таблетка, взрослая – 2 таблетки.
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Перед використанням обов’язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
Імупрет® краплі: Р.П. №UA/6909/01/01 від 28.08.17.
Імупрет® таблетки: P.П. №UA/6909/02/01 від 28.08.17.
Виробник Біонорика СЕ (Німеччина).