Вызовы, брошенные миру пандемией COVID-19, еще 10 лет назад могли парализовать любую страну. Но стремительное развитие технологий изменило суть рабочих процессов и позволило человечеству иметь гораздо меньше негативных последствий этой беды. Трудно переоценить услуги связи телефон, интернет и телевидение – в ситуации, когда весь мир ушел на удаленную работу и остается дома.

Флагман отрасли, Vodafone Украина, с первых дней введения карантина активно включился в борьбу с распространением и последствиями COVID-19.

Вклад компании в социальную поддержку составил 63 млн грн.

Всегда оставаться на связи, несмотря на карантин

Чтобы поддержать своих клиентов в Украине, с 13 марта и на весь период карантина компания предоставила им бесплатный и безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям Online Pass.

На это время для них открыт бесплатный доступ к важным информационным ресурсам:

• Центр общественного здоровья

• МИД Украины

• МОЗ Украины

Vodafone Украина – для украинцев за рубежом

14 марта по согласованию с МИД Украины компания своевременно проинформировала своих клиентов, которые на начало всемирного карантина оказались за рубежом и находились в роуминге, о предстоящем закрытии украинских границ. С 6 по 14 апреля для наших сограждан, находящихся в 40 ,зарубежных странах, была сделана SMS-рассылка МИД Украины о программе защиты украинцев за границей. Чтобы они оставались на связи до возвращения и вовремя получали жизненно важную информацию, Vodafone Украина пополнила счета своих prepaid-клиентов на 100 грн.

Абоненты в роуминге могут бесплатно заходить на страницу МИД Украины – и его веб-ресурс «ДРУГ» (добровольная регистрация граждан Украины за рубежом) .

Помощь медикам

С 1 апреля Vodafone Украина начисляет медицинским работникам по 10 Гб мобильного интернета и по 1000 мин. для звонков на номера всех украинских операторов, включая городские сети. На время карантина для них открыт бесплатный и безлимитный доступ к популярным социальным сетям Facebook, LinkedIn,Twitter, Pinterest и к мессенджерам Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat.

Медикам, в разгар пандемии в Италии помогавшим зарубежным коллегам, Vodafone Украина обеспечила бесплатную и безлимитную связь в роуминге. Своим клиентамврачам, которые с 4 по 23 апреля работали в итальянской провинции Марке, где было зафиксировано наибольшее количество больных и умерших от коронавируса, компания предоставила бесплатные звонки на любые направления, SMS и интернет.

Борьба с распространением COVID-19

На благотворительную помощь больницам в борьбе с коронавирусом Vodafone Украина совместно со своим акционером, группой компаний NEQSOL Holding, выделила 33 млн грн. Эти средства направлены на приобретение оборудования, в том числе очень необходимых аппаратов ШВЛ производства Германии, которые 20 мая были поставлены в больницы Киева, Харькова, Львова, Житомира и Луцка. Также были закуплены средства защиты для врачей и расходные материалы.

С помощью SMS на короткий номер 88001 (1 SMS = 20 гривен пожертвования), клиенты компании приобщились к сбору средств на медицинское оборудование и материалы.

Доступ к развлекательным и образовательным программам

Для украинцев, которые на карантине оставались дома, с 23 марта открыт безоплатный доступ к ряду развлекательно-образовательных сервисов сериалам на Vodafone TV, Vodafone Books, Детскому клубу Vodafone и магазинам приложений Vodafone Market и Vodafone Kids Market, а также к познавательно-развлекательным сервисам: Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate и BeFit.

В рамках поддержки проекта «Всеукраинская школа online» с 7 апреля и до конца учебного года ученики средних и старших классов смогли смотреть уроки на Vodafone TV.

Помощь бизнесу и местным бюджетам

Для своих бизнес-клиентов эксперты по корпоративному обслуживанию компании со 2 апреля периодически проводят вебинары на темы удаленного документооборота и использования сервисов удаленного управления мобильной связью.

Vodafone Украина предоставляет бизнесу сервисы, как никогда актуальные для стабильной удаленной работы и удаленного контроля процессов. В частности, свои уже имеющиеся решения бизнес-клиенты могут вынести в облако, заказать набор готовых инструментов (обмен сообщениями, файлами, email, видеоконференции, хранение и совместное редактирование данных) и настроить удаленный доступ к своему бизнесу, используя «интернет вещей».

Для поддержки местных бюджетов руководство Vodafone Украина приняло решение отказаться от налоговых льгот в поддержку бизнеса, предусмотренных законом №3220.

Для масштабного социально-ответственного бизнеса, который на постоянной основе финансирует проекты в сфере КСО, основная задача на сегодня – максимально помочь стране и ее гражданам преодолеть пандемию и ее последствия, – считают в Vodafone Украина, подтверждая это делами.