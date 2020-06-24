ГБР сообщило Януковичу и двум экс-министрам обороны подозрение в госизмене

По версии следствия, они умышленно снижали обороноспособность страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Они подозреваются в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)", – сказано в сообщении.

Офис Генпрокурора сообщает, что по данным следствия, президент при участии двух министров обороны на протяжении 2012-2014 годов целенаправленно снижали обороноспособность Украины "с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины".

Реформа заключалась в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменении их мест дислокации.

"Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова. Таким образом, чиновники предоставили иностранному государству - Российской Федерации - и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", – сказано в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о министрах Дмитрии Саламатине и Павле Лебедевом.

Напомним, 4 мая Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора считают, что заочный арест Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.

Как ранее сообщал Фокус:

24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.