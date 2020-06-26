Злоумышленники угрожали предпринимателю "проблемами с правоохранителями" и закрытием бизнеса.

В Винницкой области разоблачена группа лиц, которая вымогала у местного бизнесмена 1,1 миллиона гривен, прикрываясь выдуманными связями в Офисе президента.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Прокуратура Винницкой области совместно с Управлением СБУ в области и следователями территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Хмельницком задержали во время передачи денег троих человек, которые безосновательно требовали у местного предпринимателя 1,1 млн грн несуществующего долга, прикрываясь связями в Офисе Президента (ч. 4 ст. 189 УК Украины)", − говорится в сообщении.

Следствие установило, что один из вымогателей представился советником президента, а другой − экс-сотрудником правоохранительных органов, называя себя генералом в отставке.

Они угрожали бизнесмену "проблемами с правоохранительными органами" и закрытием бизнеса в случае отказа оплатить долг.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. У них изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль и поддельное удостоверение советника президента.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле следователи Госбюро расследований и Нацполиции задержали в Киеве представителя одной из общественный организаций при получении $100 000, его подозревают в мошенничестве. По предварительной информации следствия, подозреваемый представился "уполномоченным главы Офиса президента, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР" и попытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.