$200 000 за "назначение на должность". ГБР задержало псевдосоветника главы Офиса президента
2020-04-02 22:53:00
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества
Следователи Госбюро расследований и Нацполиции задержали в Киеве представителя одной из общественный организаций при получении $100 000, его подозревают в мошенничестве.
По предварительной информации следствия, подозреваемый представился "уполномоченным главы Офиса президента, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР" и попытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.
В ГБР заявляют, что он якобы требовал $100 000 за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще $100 000 он хотел за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов.
Задержанному сообщили о подозрении и подали ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".
- Денис Ермак признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он. "Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность".