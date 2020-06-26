САП хочет взять главу Кировоградской ОГА под стражу

САП настаивает на избрании главе Кировоградской ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины", –сказано в сообщении.

Установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн грн неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.

Прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для главы ОГА 12 млн грн залога и 8 млн грн для его пособника.

"Сейчас ходатайство об избрании меры пресечения направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения", –сказали в САП.

Как ранее сообщал Фокус:

25 июня главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня задержали на вымогательстве взятки в 1,8 млн грн. По данным НАБУ, такую сумму он требовал от регионального представительства одного из госорганов за не создание препятствий в работе.

В Офисе президента утверждают, что заинтересованы в объективном и независимом расследовании в отношении Андрея Балоня. Об этом заявил первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов. Он напомнил, что перезагрузка, которая стала реальной при президенте Владимире Зеленском, дала шанс на обновление власти, поэтому ее представители заинтересованы в независимом расследовании.