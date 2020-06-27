Россиянин пешком пришел в Украину, чтобы не служить в армии
Жителю Урала запретили посещать Украину три года. Он принудительно возвращен в Россию.
В Сумской области пограничники задержали гражданина России, который пешком незаконно пересек государственную границу, так как не хотел быть призванным на военную службу в российскую армию. Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Вчера, 26 июня, около госграницы в районе населенного пункта Лукашовка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Им оказался 19-летний житель Урала", – говорится в сообщении.
Пограничники установили, что молодой человек следовал в Украину с целью поиска работы. Также юноша признался, что не хочет быть призванным на военную службу в армию РФ, поэтому решил отправиться в Украину.
За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечен к административной ответственности.
Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на три года.
Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию России.
Как ранее сообщал Фокус:
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