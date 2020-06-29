Депутат Николаевского облсовета заявил, что его жена застрелилась, – полиция

Сегодня утром депутат позвонил в полицию и сообщил, что его жена выстрелила себе в голову из травматического оружия. По данным СМИ, речь идет об Игоре Ивануне от "Батькивщины" и его супруге Кристине

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

"33-летняя женщина умерла на месте. Ее муж находился в помещении. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины происшествия", – говорят в полиции.

На место происшествия выехало патрульные, следственно-оперативная группа и руководство полиции.

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Предварительно дело квалифицировали по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство): при случаях самоубийства дело обычно открывают именно по этой статье.

Местное издание Новости N пишет, что речь идет о депутате облсовета от партии "Батькивщина" Игоре Ивануне и его супруге Кристине.

Пистолет, из которого женщина выстрелила себе в голову, якобы принадлежит самому депутату.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший игрок харьковского "Металлиста", сербский экс-футболист Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством из-за девушки.