СБУ разоблачила пограничников на продаже информации из закрытых баз данных

СБУ разоблачила в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников, которые продавали информацию из закрытой базы данных Госпогранслужбы. Об этом сообщает прес-служба СБУ.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, срок их пребывания в стране и наличие запретов на въезд или выезд. Свои "услуги" злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты", – сказано в сообщении.

Клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок.

Сейчас обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

Как ранее сообщал Фокус: