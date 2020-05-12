В Telegram появился новый бот с персональными данными украинцев. СБУ начала расследование

Глава Минцифры отрицает, что бот связан с приложением "Дия"

СБУ начала расследование, связанное с появлением в мессенджере Telegram бота с персональными данными украинцев. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что бот продает данные приложения "Дия", однако после беседы с министром решил удалить свой первый пост.

"Только что беседовал с министром цифровой трансформации Федоровым, который в течение дня обещает предоставить информацию о том, кто и как сливает данные из гос реестров. До момента получения этой информации посты о "Дия" удалены, - написал он в Facebook.

Сам министр заявил, что данные из приложения никак не могли попасть в Сеть.

"В Telegram заработал бот, который использует большие объемы персональных данных. Сразу же активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения "Дия". Это невозможно даже теоретически", – заявил он.

"Во-первых и главное, "Дия" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте намного, превышает ту, с которой работает "Дия". В-третьих, предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете. В частности, речь идет о базе данных Приватбанка, а также других негосударственных баз данных", – добавил Федоров.

Ранее руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц написал в Facebook, что Минцифры обещало создадать главный идентификатор, благодаря которому объединят все реестры страны. Однако пока министерство только вынашивает такие планы, а создатели Telegram-бота "соединили вместе данные гос.реестров, базы Новой почты, пароли из ВКонтакте и linkedin и обильно приправили банковской тайной".

"Мне показало не только паспортные данные, мои старые пароли (старые, но на тот момент настоящие!) но и данные биометрических паспортов (включая фото) и водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже "Дия" его не показывает", – написал Фльонц о опыте пользование ботом.

Напомним, Кабмин принял решение об электронных ID-картах и загранпаспортах, загруженных в приложение "Дия". Таким образом, ID-карты и загранпаспорты в приложении приравниваются к их бумажным аналогам.

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