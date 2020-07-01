Министр Степанов жертвует медреформой накануне местных выборов, – политолог

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов до сих пор не обнародовал реальной стратегии второго этапа медреформы. И если не сделает этого в ближайшее время, то можно считать, что на реформе медицины в очередной раз поставлен крест. В этом уверен директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Политолог обращает внимание на выступление Степанова на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации 26 июня, на котором министр должен был презентовать стратегию медреформы. Вместо этого глава Минздрава заявил, что медучреждения будут дофинансированы на уровне 2019 г., врачам поднимут зарплату, а реформа фактически откладывается до 1 января 2021 г.

"При этом Степанов вновь подчеркнул, что ранее были эксперименты, а теперь настоящие действия и спасение отечественной медицины. И на этом месте возникает когнитивный диссонанс", - пишет Миселюк.

Эксперт напомнил, что медреформа начиналась из принципа "деньги ходят за пациентом", то есть больше получали те больницы, которые предоставляли больше услуг. "Вместо фиксированной субвенции - оплата за реально выполненную работу по контракту с НСЗУ. Некоторые больницы готовились к изменениям, некоторые - надеялись, что как-то обойдется и на всякий случай выводили медиков на акции протеста. И, похоже, последние победили - новый министр (очевидно, по поручению и благословению Офиса президента) решил зафиксировать статус-кво, покрыв разницу между субвенцией и контрактом - то есть, оставив все как было", - объяснил Миселюк.

На практике для больниц это значит, что не надо ни конкурировать за пациента и контракт, ни менять внутренние процессы. "Что это значит для пациентов? Молитесь и платите, как и раньше", - пишет эксперт.

"В целом же все выглядит так, что вместо реальной стратегии с цифрами и расчетами все планы МОЗ сейчас сводятся к сохранению текущей ситуации (мы дадим вам столько, сколько вы привыкли получать) и доплат врачам. Расчет понятен: накануне местных выборов власть будет пытаться «задобрить» врачей. Как это делалось за все годы Независимости. Выиграем выборы - а дальше оно как-то будет", - считает он. О том, что это "чисто политическая история", говорят и озвученные Степановым цифры. По его словам, расходы надо увеличить до 6% ВВП.

"И тут бы порадоваться, но на что пойдут эти деньги? На поддержку больной системы, которая не удовлетворяет пациентов, не устраивает врачей и требует от государства все больших затрат? Тут как с дырявым ведром: сколько ни вливай - все без толку", - подчеркнул Миселюк.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что Степанов за три месяца работы в должности министра много раз критиковал медреформу предшественников, но при этом своего видения реформирования отрасли так и не представил.