"Полная дурость". Киевские выпускники сдавали ВНО в школе с туалетом без перегородок

В школе №214 в Киеве 30 июня состоялось ЗНО. Благодаря этому выяснилось, что туалет в школе не имеет кабинок или каких-либо перегородок

Об этом пишет в своем Facebook Павел Ткаченко. Он рассказал, что его ребенок учился в другом учебном заведении, но ВНО сдавал именно в школе №214.

"Мой ребенок учится в другой школе", — разъясняет киевлянин в комменатариях. "В эту попала сегодня, и узнала, что должна справлять нужду привселюдно. Без возможности отказаться без риска не написать тест. Это - специфично лично для нее, хотя, возможно, данная школа практикует массовые испражнения". На пост Павла ответила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян. По ее словам, в помещение проводится ремонт, так что "зрада не удалась".

Слова коллеги не оценил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Ответ Елены ему показался странным, а поход в такой туалет для юных особ - унизительным.

Также Сергей Горбачев охарактеризовал ситуацию как "полная дурость" и пообещал разобраться с директором школы.

Пользователи соцсетей уже увидели связь между культурным уровнем населения и туалетами, в которые их приучают ходить с детства.