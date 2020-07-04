Около 20 человек устроили драку возле "Арена-Сити". Есть пострадавшие и задеражанные

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Драка со стрельбой в 04;00 утра в самом центре города – в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые дерутся между собой. Есть пострадавшие", – сказано в сообщении.

Причина конфликта неизвестна.

На видео присутствует ненормативная лексика.

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Пресс-секретарь Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко в комментарии Liga.net сообщила, что есть задержанные, они доставлены в отделение полиции.

Как ранее сообщал Фокус: