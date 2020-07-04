ОАСК отменил запрет на въезд в Украину рэперу Элджею

Основанием для запрета на въезд стало YouTube-видео выступления Элджея в Крыму, однако сейчас оно уже удалено. Поэтому суд решил, что СБУ необоснованно объявила рэпера невъездным

Об этом говорится в Реестре судебных решений.

В ноябре 2018 года СБУ запретила рэперу въезд на три года на основании депутатского запроса нардепа 8-го созыва Владимира Парасюка. В запросе было указано, что в Youtube есть видеозапись выступления Элджея в оккупированном Крыму, в Коктебеле.

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Кроме того, по информации СБУ, в октябре 2018 года в интервью одному из российских изданий Элджей заявил, что Крым – это "российская территория, в которую Россия исторически много вложила".

ОАСК пришел к выводу, что видео, на котором Элджей якобы выступает в аннексированном Крыму, на данный момент удалено из YouTube. Суд посчитал, что вывод СБУ о незаконном посещении рэпером Крыма безоснователен, а "сведения из Youtube получены без должной верификации".

Кроме того, суд взыскал 1 536 гривен бюджетных средств СБУ в пользу рэпера.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной 2017 года СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину на пять лет из-за того, что она посещала Крым совместно с другими участниками Comedy Woman в 2016 году. После этого Варнава не смогла продолжить работу на "Новом".

В феврале 2020-го "Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд Варнаве.

В феврале Госкино запретило показ и распространение в Украине фильма "Восемь первых свиданий", в котором снималась Варнава. Одним из продюсеров и сценаристов этого фильма является нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.