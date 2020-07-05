Выпускники школ получают повестки из военкоматов, не успев сдать ВНО
Весенний призыв в этом году из-за коронавируса перенесли на май – июль, а вступительную кампанию отсрочили на 1–22 августа. Из-за этого юноши, которым исполнилось 18 лет, несмотря на обещания властей не забирать нынешних абитуриентов в армию, начали получать повестки из военкоматов.
Юношей 18–19 лет, согласно распоряжению правительства, должны призывать в армию только по желанию и письменному заявлению. Несмотря на это, по словам родителей, абитуриенты получают повестки. Об этом говорится в материале ТСН.
В военкоматах говорят, что действуют в рамках законодательства и указа президента о продлении призывной кампании.
Но еще в начале июня исполняющая обязанности руководителя Минобразования Любомира Мандзий говорила, что этим летом из-за отсрочки вступительной кампании выпускников не будут призывать в армию.
В Командовании сухопутных войсках, которым подчиняются военкоматы, говорят, мол, да. есть рекомендации и документы Кабмина, но решение по каждому отдельному призывнику принимает коллегиальный орган – призывная комиссия. При этом не существует регламентированного перечня документов для абитуриента, который позволит рассчитывать на отсрочку. То есть решение комиссии принимают на свое усмотрение.
В ТСН напоминают, что решение призывной комиссии можно обжаловать в суде или в областной призывной комиссии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.
- В связи с коронавирусом Владимир Зеленский перенес весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.